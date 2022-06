Elezioni, Italia Viva esulta per i risultati nel Milanese

Tornata elettorale positiva per Italia Viva nella provincia di Milano. Con una nota i renziani mettono in fila i risultati raggiunti nei Comuni al voto questa domenica nell'area metropolitana milanese

"Abbiategrasso: la civica da noi costituita (La Città) ha preso oltre il 15% con una valanga di preferenze per i nostri iscritti. Entreranno in consiglio i nostri candidati tra cui il coordinatore di zona Andrea Sfondrini. Il sindaco da noi sostenuto, Alberto Fossati, va al ballottaggio e si profila uno scontro davvero interessante

Buccinasco: vinciamo al primo turno e la lista dei Riformisti (creata da noi e piena di candidati IV), va oltre il 12% con un risultato eccezionale

Vimodrone: la nostra candidata sindaca di Italia Viva, Aurora Impiombato Andreani, porta a casa il clamoroso risultato del 22%, rientra in consiglio comunale e rimane saldamente consigliera metropolitana.

Pieve Emanuele: Il sindaco Pierluigi Costanzo, da noi sostenuto, vince bene e portiamo nuovamente in consiglio comunale la nostra coordinatrice di zona, Margherita Mazzuoccolo.

San Donato Milanese: il candidato sindaco di csx Gianfranco Ginelli da noi sostenuto, va al ballottaggio come primo (37%), contro il candidato civico di sx. Destra battuta. La nostra lista InsiemePerSanDonato/ItaliaViva, con il nostro logo, ha raccolto il meraviglioso consenso di circa l’8%! Cernusco Sul Naviglio: il candidato sindaco Ermanno Zacchetti va al ballottaggio e la lista in cui sono presenti i nostri iscritti prende il 12%. Ottimo risultato personale dei nostri iscritti che hanno grandi possibilità di essere eletti in Consiglio.

Magenta: il candidato che abbiamo sostenuto, Enzo Salvaggio, arriva al ballottaggio. La lista in cui sono presenti i nostri iscritti, Uniti per Magenta, prende oltre il 5%.

Sesto San Giovanni: il candidato di Azione che abbiamo sostenuto insieme a PiùEuropa non ha raccolto il consenso sperato, ma era una battaglia più che complessa, ma altrettanto necessaria. Un primo importante passo per il futuro"

Italia Viva: "Il nostro partito più che protagonista nell'area metropolitana"

L'analisi di Italia Viva si conclude così: "Avremo molti consiglieri eletti iscritti al nostro partito e ve ne daremo presto conto. Grazie davvero a tutti per questo straordinario lavoro iniziato più di due anni fa e che ha portato il nostro partito ad essere più che protagonista nell’intera area metropolitana. È un traguardo importante, l’area riformista c’è e Italia Viva ne è importante traino"

