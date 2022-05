Esce di strada e finisce con il suv in un canale, muore 42enne nel mantovano

La sua auto è finita dritta nel canale, lui è morto annegato. E' morto annegato il giovane camionista Gheorghe Moisa, 42 anni, di origini rumene ma da tempo residente a Roncoferraro, nel Mantovano.

Auto uscita di strada a Sustinente

Nel tardo pomeriggio di domenica - riporta Brescia Today - è uscito di strada a Sustinente mentre era bordo del suo Suv, una Fiat Freemont, finendo con il mezzo nel canale che poco più avanti si collega con il grande canale Mantova-Venezia (ex Fissero Tartaro Canalbianco).

Morto annegato nel canale, autopsia in programma per capire cause incidente



E' stato un passante a lanciare l'allarme entro le 18.30. Ma, una volta arrivati, i soccorittori hanno trovato il corpo dell'uomo senza vita. I vigili del fuoco hanno faticato nel recuperare l'auto credendo che, accanto lui, ci potesse essere un'altra persona. Non si escludono ulteriori approfondimenti medico-legali, forse anche l'autopsia, per conoscere con esattezza le cause della morte e, soprattutto, capire per quale motivo la sua auto avrebbe improvvisamente sbandato tra Via Randaccio e Via Sacchette Fortuna.



