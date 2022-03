Escursionista milanese morto sulle montagne del Comasco

Sono stati numerosi gli interventi domenica 27 marzo per la Stazione del Triangolo Lariano, XIX Delegazione del Soccorso alpino lombardo, uno dei quali purtroppo per constatare un decesso nel Comune di Valbrona, nel Comasco. L'allarme e' giunto poco dopo le 11 e 30 per un escursionista, residente nel Milanese, di 58 anni, scivolato per una ventina di metri sul sentiero del Corno Occidentale. Sul posto l'elisoccorso di Como di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza; un tecnico del Cnsas era gia' sul posto, altri tre sono stati imbarcati dall'elicottero e portati in quota ma il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Illesa la donna che si trovava con lui che poi e' stata accompagnata a valle. La vittima, Samuele Papini, era vigile urbano a Milano.

Montagne lombarde, gli altri interventi dei soccorritori

Mentre l'intervento era in corso, una persona che si trovava in zona a poca distanza ha riportato una lesione a un ginocchio; e' stata a sua volta soccorsa e due dei tecnici gia' operativi nell'intervento precedente hanno raggiunto a piedi il luogo dell'intervento. E' stata portata in ospedale con l'elicottero. Dopo un'ora circa, nel comune di Canzo, a circa 1000 metri di quota, un uomo ha avuto un malore mentre era in localita' Colma di Val Ravella. La centrale ha inviato il Soccorso alpino. La squadra, gia' impegnata nel primo intervento, e' arrivata a supporto dell'elisoccorso decollato da Sondrio. Altro allarme, sempre nel primo pomeriggio, nella zona di Colle Brianza - Valgreghentino (Lecco), per un escursionista con un problema a una caviglia. Sul posto le squadre del Centro operativo del Bione, otto i tecnici impegnati.

