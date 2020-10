Fabrizio Corona: "Sono positivo al Covid"

Fabrizio Corona è positivo al Coronavirus. A darne notizia è lo stesso ex fotografo dei vip che in un video pubblicato sul suo profilo Instagram chiarisce di aver avuto febbre alta per tre giorni e di essersi svegliato questa mattina con un forte mal di gola. "Dico questa cosa per avvisare tutti coloro che sono venuti in contatto con me in Tribunale, inclusi i giornalisti", afferma tra l'altro in un passaggio del filmato riferendosi all'udienza avuta martedì scorso al Tribunale di Sorveglianza di Milano dove è stato intervistato da alcuni cronisti di giudiziaria.