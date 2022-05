Ferco, la carta vincente della sicurezza

La fine dell’emergenza Covid e il ritorno alla normalità di presenza fisica negli uffici si scontra con la conclamata difficoltà a reperire forza lavoro. Mentre la sicurezza e l’affidabilità rimangono l’elemento essenziale per chi si occupa di gestione di spazi lavorativi. Nel campo del facility management quali sono le aziende davvero vincenti? Quelle che si dimostrano solide, in grado di fornire sicurezza al sistema imprenditoriale. Quelle in grado, anche, di assicurare una stabilità materiale, una piattaforma di certezza alle altre imprese.

Riccardo Gerli (Ferco): "Vogliamo da 40 anni che il cliente ci resti vicino"

Il settore logistica e facilities ha permesso alle aziende di lavorare nel momento dell’emergenza sanitaria, e consente loro di passare attraverso regole nuove mantenendo un alto grado di efficienza, anche in condizioni critiche. Ad Esempio Ferco, azienda milanese che offre a chiunque debba gestire strutture, uffici, aree riservate al pubblico una gamma di servizi completa: dalle pulizie alla reception, alla sicurezza, alla logistica interna, al supporto per l’organizzazione di eventi. "Il concetto chiave è la stabilità - spiega Riccardo Gerli, uno dei dirigenti dell’azienda milanese - Ferco lavora da oltre 40 anni con il medesimo assetto societario, che è un po’ l’espressione della nostra filosofia. Vogliamo che il cliente ci resti vicino proprio perché nota una completa affidabilità da parte nostra.

Gerli: "Durante il Covid abbiamo provveduto alle necessità di accoglienza"

Ad esempio, durante il periodo del Covid abbiamo implementato per le aziende con le quali collaboriamo tutte le necessarie e puntuali operazioni di sanificazione, e abbiamo inoltre provveduto alle necessità di accoglienza: controllo dei green pass, controllo della temperatura eccetera" conclude. Ferco lavora da anni con alcune delle realtà imprenditoriali più importanti che hanno sede a Milano: tra gli altri Allianz, Bayer, Atm. Una delle caratteristiche dell’azienda è la capacità di coltivare un rapporto sicuro, ma flessibile, e capace di adattarsi ad esigenze anche improvvise del committente.

"Sempre pronti per i nostri clienti"

"Vogliamo che i nostri clienti ne siano consapevoli: per qualsiasi esigenza, anche rapida, possono alzare il telefono e si può cercare insieme una soluzione. Ad esempio per una prima pulizia in seguito a una ristrutturazione edilizia, o il bisogno di spostare arredi aziendali o archivi, o una rimodulazione delle strutture di accoglienza e vigilanza. La nostra ambizione è seguire passo passo tutte le possibili necessità materiali di chi lavora con noi". Perché alla base dell’affidabilità e della sicurezza rimane sempre il rapporto umano, il dialogo costante tra chi ha bisogno di un servizio e chi lo eroga.

