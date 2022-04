Il Bar Basso diventa una capsule di t-shirt e oggetti con Highsnobiety

Nascono cappellini e t-shirt brandizzati Bar Basso

Highsnobiety ha appena comunicato il lancio di una capsule in collaborazione con lo storico Bar Basso di Milano. Il locale in via Plinio, aperto nel lontano 1947, diventa così protagonista di t-shirt e cappellini in vendita all’interno della sezione e-commerce di Highsnobiety, sito dedicato prevalentemente allo streetwear e agenzia di produzione lanciata nel 2005 da David Fischer.

