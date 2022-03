Il diabete è ereditario? La risposta degli esperti

Il diabete è una malattia ereditaria?

Quante volte vi siete chiesti se il diabete fosse una malattia ereditaria? Ebbene a questa domanda ha risposto su www.humanitasalute.it il dottor Marco Mirani, diabetologo dell'Humanitas che ha sottolineato come "la storia familiare influisce sul rischio e sulla predisposizione, non sull’ereditarietà".

Non si eredita dunque il diabete, ma la predisposizione ad ammalarsi. L’eredità dei propri genitori non è sufficiente, da sola, a far comparire il diabete di tipo 2. Occorre - si legge nell'articolo - che siano presenti contemporaneamente altre circostanze perché la predisposizione ereditaria emerga e favorisca lo sviluppo della malattia. Attenzione dunque ai fattori di rischio come diete troppo ricche di zuccheri, l’obesità, la sedentarietà, l’ipertensione, l’eccesso di grassi nel sangue, l’avanzare dell’età.

