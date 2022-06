Incendio vicino ai binari, bloccata per un'ora Milano-Chiasso

La linea ferroviaria Milano-Chiasso è rimasta bloccata per circa un'ora, nel primo pomeriggio di oggi, a causa di un incendio divampato in alcune baracche, nei pressi della ferrovia, in via Tolstoj a Monza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Monza e della sede distaccata di Carate Brianza. Al termine della rimessa in sicurezza dell'area, la circolazione ferroviaria è stata ripristinata. Si indaga sulle cause del rogo.

