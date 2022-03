Indagini sulle violenze a Capodanno, un terzo ragazzo del branco da arrestare

Violenze in piazza Duomo, continuano le indagini sul "branco"

C'e' un terzo giovane destinatario della misura della custodia cautelare in carcere nell'ambito dell'inchiesta sulle aggressioni a sfondo sessuale commesse la notte di Capodanno in piazza Duomo a Milano. Si tratta di un 19enne di origini egiziane accusato degli abusi commessi in "branco" ai danni di una studentessa di 19 anni all'altezza di via Mazzini. La custodia cautelare in carcere e' stato disposta dal tribunale del Riesame dopo aver accolto l'appello della procura contro il rigetto della misura da parte del gip Raffaella Mascarino. Tuttavia il provvedimento non e' ancora stato eseguito perche' la decisione e' sospesa per consentire alla difesa del giovane di depositare l'eventuale ricorso in Cassazione.

Contestualmente i giudici, presieduti da Anna Maria Gerli, hanno accolto anche una seconda impugnazione proposta dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo. Ovvero quella riguardante la mancata convalida del fermo del 18enne Mahmoud Ibrahim dopo che il gip non aveva ravvisato i gravi indizi di colpevolezza per l'episodio che anche in questo caso aveva visto coinvolta la studentessa di 19 anni.

