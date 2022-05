Italia Viva, Ceccarelli e Radice sono i nuovi coordinatori di Milano città

I presidenti nazionali di Italia Viva, Ettore Rosato e Teresa Bellanova, hanno annunciato, in accordo con i coordinatori regionali Maria Chiara Gadda e Mauro Del Barba, la nomina dei nuovi coordinatori di Milano città.

Sono Carla Ceccarelli, già componente dell'Assemblea nazionale e coordinatrice del Municipio 7, e Gianmaria Radice, già coordinatore del Municipio 1 e primo dei non eletti della lista Riformisti per Beppe Sala.

Rosato e Bellanova: "Italia Viva, consolidiamo la nostra presenza a Milano"

"Con queste nomine consolidiamo la presenza di Italia Viva a Milano dopo l'ottimo risultato ottenuto nelle ultime elezioni amministrative con l'elezione di Lisa Noja al consiglio comunale come candidata più votata della lista e la nomina in giunta di Alessia Cappello assessore allo sviluppo economico e alle politiche del lavoro", sottolineano Rosato e Bellanova che rivolgono un ringraziamento "ad Alessia Cappello e Roberto Cociancich che hanno coordinato il partito in questi due anni per l'intenso lavoro portato avanti".

