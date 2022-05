Lavori a Porta Lodovica e sulla M2, ecco le modifiche a bus e tram

Partono oggi, lunedì 2 maggio, i lavori di Atm sui binari di Porta Lodovica e su un tratto della M2. I cantieri avranno ripercussioni sulla circolazione di bus e tram e, nel caso della linea verde, del servizio serale nelle tratte - a seconda di un preciso calendario - tra Cascina Gobba e Gessate e tra Loreto, Piola e Lambrate.

Tutte le modifiche

Iniziano oggi 2 maggio, e termineranno l'11 settembre, i lavori per la riqualificazione dei binari e degli scambi dei tram in piazzale di Porta Lodovica. L'intervento, realizzato da Atm, è stato progettato per migliorare la sicurezza e prevede un rinnovamento straordinario. I lavori saranno divisi in tre fasi, con relativi cantieri e modifiche del trasposto, per ridurre, spiega il Comune, "il più possibile l'impatto sulla viabilità". Le opere necessarie per la realizzazione dei nuovi impianti di armamento tranviario implicheranno interventi su 600 metri di binari, la realizzazione di sette nuovi scambi in radiofrequenza e l'adeguamento della linea di alimentazione aerea al nuovo tracciato tranviario. Cambierà anche la pavimentazione dell'area: i masselli saranno sostituiti dall'asfalto.

L'impatto sul trasporto pubblico

I cantieri avranno ripercussioni anche sul trasporto pubblico: sul tram 9, dall'inizio lavori fino al 30 luglio. Sul tram 15, dal 9 luglio fino a fine lavori. Modifiche saranno previste anche per i bus 59, 71, 79 e N25/26. In particolare: fino al 30 luglio, il tram 9 è sostituito dai bus B9 tra piazza 5 Giornate e Porta Genova. I tram fanno normale servizio tra Centrale e la fermata Monte Nero/5 Giornate Dal 2 maggio all'11 settembre: i bus 59 e 79 fanno servizio tra Famagosta (linea 59), Gratosoglio (linea 79) e la fermata via Castelbarco (Bocconi). Saltano le fermate di Porta Lodovica; il bus 71 (corse serali), N25 e N26 saltano la fermata di Porta Lodovica. Il bus N15 salta la fermata di viale Col di Lana. Il bus N26 saltano la fermata di Porta Lodovica.Il tram 15 sarà sostituito da 9 al 30 luglio dai bus B15 tra piazza Abbiategrasso e Duomo; dal 31 luglio all'11 settembre, invece sarà sotituito dai bus B15 tra Porta Lodovica e Duomo.

I lavori sulla M2

Nel 2019, Atm ha dato il via a programma per rinnovare la flotta e l'infrastruttura della linea M2 della metropolitana. Anche in questo caso, i cantieri per la manutenzione straordinaria partiranno dal 2 maggio e riguardaranno le ore serali. Dal 2 maggio al 30 luglio, dopo le 22, i treni sono sostituiti da bus tra Cascina Gobba e Gessate. Dal 2 maggio al 1° giugno, dal lunedì al venerdì, dopo le 22,30, a Loreto, Piola e Lambrate i treni fermano sullo stesso binario. Dal 6 giugno al 30 luglio, dopo le 22 per viaggiare tra Milano e Cologno è necessario cambiare a Cascina Gobba. Dal 31 luglio al 4 settembre, dall'inizio alla fine del servizio, i treni sono sostituiti da bus tra Cascina Gobba e Cologno Nord. Dal 5 settembre a fine dicembre, dopo e 22, i treni sono sostituiti da bus tra Cascina Gobba e Gessate.