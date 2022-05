Lombardia, Calenda: le Primarie non servono a niente

Carlo Calenda torna a parlare di elezioni e primarie. Senza mezzi termini: per le regionali in Lombardia "secondo me le primarie non servono a niente, tranne a far vedere che si fanno”, ha sottolineato ieri sera il segretario di Azione ai Bagni misteriosi di Milano durante la presentazione del suo libro 'La liberta' che non libera'.



Lombardia, Calenda: le Primarie? Già si sa chi le vincerà

“Quando si iniziano, normalmente già si sa chi le vincerà quindi secondo me ci possiamo pure risparmiare questo sforzo e lavorare su altro, tipo Carlo Cottarelli”, ha aggiunto Calenda. Per quanto riguarda la possibilità di proporre una coalizione ampia, Calenda ha risposto: "Assolutamente si', purche' non ci sia il M5s".