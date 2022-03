Lombardia, caos centristi in consiglio: potrebbe subentrare una leghista

Lombardia, Consiglio regionale: Giovanati al posto di Del Gobbo?

Luca Del Gobbo vuole "tornare a casa". Sindaco di Magenta per due mandati, è candidato nel suo comune nelle prossime elezioni amministrative. Ma nel caso vincesse le elezioni - secondo rumors raccolti da Affaritaliani.it Milano in consiglio regionale - si verificherebbe uno smottamento non da poco in vista delle prossime regionali. La motivazione è da ricercarsi nell'incompatibilità - per legge - del ruolo di sindaco con quello di consigliere regionale. Attualmente Luca Del Gobbo è il rappresentante di Noi con l'Italia in consiglio regionale, e la presenza del gruppo in consiglio fa sì che in vista delle prossime elezioni i centristi non debbano raccogliere le firme. Tuttavia, nel caso Del Gobbo vincesse le elezioni gli subentrerebbe, stando ai conteggi fatti dai consiglieri interessati alla vicenda, Deborah Giovanati.

Cattolica, ma iscritta alla Lega, è uno degli acquisti più validi del gruppo di Matteo Salvini in consiglio comunale, ed è anche quella che entrerebbe in consiglio al posto di Del Gobbo, dietro al quale era arrivata nel 2018. Dunque, se Del Gobbo vincesse le elezioni a Magenta lascerebbe il posto a una leghista, che di certo entrerebbe nel gruppo Lega, il che vuol dire che i centristi non avrebbero più nessun rappresentante in consiglio regionale. Il che vuol dire che Lupi&Co dovrebbero necessariamente andarsi a cercare le firme per le prossime regionali. Una prospettiva di certo non allettante.

fabio.massa@affaritaliani.it