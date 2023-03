Manifesti di Meloni e Valditara a testa in giù davanti al Liceo Carducci

"Questa mattina i soliti centri sociali hanno appeso dei manifesti davanti al Liceo Carducci raffiguranti il Ministro dell'Istruzione Valditara e il Premier Meloni a testa in giù". Così Alessandro Verri Capogruppo della Lega in consiglio comunale e responsabile dei giovani della Lega della Lombardia. I manifesti avevano la scritta 'Ma quale merito la vostra è solo violenza' con due simboli anarchici. A denunciarlo e a pubblicare la foto il gruppo Lega Giovani Milano.

Le dichiarazioni di Alessandro Verri della Lega

"Un gesto indegno che deve assolutamente essere punito - ha detto Alessandro Verri Capogruppo della Lega in consiglio comunale e responsabile dei giovani della Lega della Lombardia - Mentre i centri sociali pensano solo a minacciare noi siamo al lavoro per riportare al centro dell'agenda politica il nostro futuro a partire dalla scuola. Oggi infatti insieme al Ministro Valditara i giovani della Lega si confronteranno per portare avanti i temi a noi cari come l'istituzione del Garante provinciale dei diritti degli Studenti per difendere la libertà di espressione per le scuole; il potenziamento della legge sull’educazione civica per fare in modo che diventi effettiva, con un docente specifico; affinché il PCTO sia in capo alle Regioni, per avvicinare il mondo dell’istruzione e del lavoro ai territori."

"Ritengo gravissimo che sia consentito di fronte a un liceo classico, il Carducci di Milano, luogo di cultura e di formazione della classe dirigente delle nuove generazioni - ha dichiarato anche il Presidente dei deputati di Fratelli d’Italia Tommaso Foti - l'esposizione di uno striscione con le foto del Presidente Meloni e del Ministro Valditara a testa in giù. Si tratta di vili minacce e intimidazioni che portano la firma degli anarchici. Un attacco vergognoso alla democrazia e alla libera scelta di milioni di cittadini che hanno voluto Giorgia Meloni alla guida della Nazione. A questo manipolo di sovversivi deve arrivare un solo messaggio: i loro insulti non ci intimidiscono ma ci rafforzano. Vedremo se dalla piazza di Firenze, che difende questi delinquenti, arriveranno gesti di solidadarietà”.