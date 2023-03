Pd, Nardella for president: noi di affaritaliani l’avevamo detto...

Dario Nardella verso la presidenza del Pd

Dario Nardella si avvicina alla presidenza del Partito democratico. Sul sindaco di Firenze si può trovare il giusto compresso fra l’ala riformista che fa capo a Stefano Bonaccini, uscito sconfitto dalla primarie, e l’ala sinistra guidata dalla neosegretaria Elly Schlein. I due si sono incontrati ieri a Bologna e il presidente emiliano-romagnolo si aspettava un’offerta che non è arrivata.

Come scrive il Corriere della Sera, Schlein ritiene ingombrante la figura di Bonaccini. Serve un nome diverso, che faccia parte comunque dell’area opposta, s'intende. Dario Nardalla appunto, coordinatore nazionale della campagna del governatore e successore di Renzi come sindaco di Firenze.

Noi di affaritaliani.it lo abbiamo già scritto. È stato il nostro Egidio, pseudonimo dietro il quale si nasconde un politico di prima grandezza (leggi qui), a indicare Nardella come nome spendibile per la presidenza.

Per la “svizzera” (Elly Schlein è nata a Lugano), la sfida che ha di fronte è da far tremare i polsi. Deve decidere se tenere unito il partito o spingere fuori gli ex democristiani. E se i democristiani restano la presidenza del partito va a Nardella (un cattolico democratico), iniziando così la convivenza con l’altra “anima” del Pd.