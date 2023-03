Salvini ad Affaritaliani: "Piantedosi? Le ipotesi di dimissioni non esistono"

"Gli unici colpevoli, i mandanti e gli assassini responsabili di questa tragedia immensa? Scafisti e trafficanti"



Esistono le ipotesi di dimissioni del ministro Piantedosi? "No", risponde secco e deciso ad Affaritaliani.it il vicepremier Matteo Salvini, dopo le indiscrezioni giornalistiche su un possibile passo indietro del titolare del Viminale e la continua richiesta di dimissioni delle opposizioni a seguito della tragedia di migranti davanti alle coste di Crotone.

Il segretario della Lega aggiunge: "Gli unici colpevoli, i mandanti e gli assassini responsabili di questa tragedia immensa? Scafisti e trafficanti, in Italia ed ovunque, che è dovere morale di tutti noi contrastare. Donne e uomini di mare in divisa rischiano la vita tutti i giorni per salvare altre vite: pensare che anche solo per un minuto abbiano smesso di farlo, per scelta loro o per indicazione di qualcuno, è un misero oltraggio all’onore, alla professionalità ed al sacrificio di eroi che tutto il mondo ci invidia. Avanti col lavoro, giorno e notte, in terra e in mare, per salvare vite, fermare delinquenti e proteggere l’Italia. Omnia vincit animus", conclude il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture.