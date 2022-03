Meteo a Milano e Lombardia: aprile inizia con le piogge

Meteo a Milano: tutta la Lombardia si è svegliata lunedì 28 marzo con un clima soleggiato e temperature gradevoli sulla scia del weekend appena trascorso. Ma le cose sono destinate a cambiare a breve.

Meteo: in settimana arriva la pioggia in Lombardia e a Milano

Secondo quanto riporta 3B Meteo, infatti, già nella giornata di martedì in Lombardia la giornata sarà nuvolosa. E da mercoledì 30 marzo arriveranno le prime piogge nel Pavese nel Mantovano, con episodi nevosi in provincia di Sondrio. il maltempo proseguirà, e da giovedì 31 marzo pioverà su tutto il territorio lombardo, Milano compresa. Precipitazioni che potrebbero proseguire anche tutto il fine settimana. Niente sole ad inizio aprile dunque, la le precipitazioni mancano in Lombardia da davvero molte settimane

