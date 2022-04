Emamò: un tuffo in piscina per presentare la collezione SS 2022

Emamò, sfila a Milano la nuova collezione

La collezione primavera-estate 2022 segna l’inizio del nuovo corso per Emamò, realtà fondata alla fine degli anni novanta e che, dal 2021, può contare su di un nuovo assetto azionario, nonche' sul coinvolgimento di manager e professionisti noti del settore come Fabrizio Santucci e Rina Mencarellii, rispettivamente amministratore delegato e responsabile dello stile.

«Il punto di partenza del nostro rilancio è stato il dna di Emamò, i suoi valori evergreen come la creatività, la tradizione artigianale e l’innovazione. Il primo passo è stato quello di tornare a produrre internamente i campionari, successivamente ci siamo occupati della manifattura che è tutta made in Italy e infine abbiamo messo in moto una nuova squadra di distributori e agenti. Adesso si tratta di riconquistare i clienti storici in paesi chiave come gli USA, mentre mercati come l’Italia e la Francia si sono da subito dimostrati ricettivi sulle caratteristiche qualitative del marchio», ha raccontato Fabrizio Santucci.

L’evento è stato pensato secondo la modalità see now buy now, con i capi presentati durante lo show che saranno disponibili sia online (emamo.eu) sia in selezionate boutique multimarca a Milano e in località resort come Capri, Forte dei Marmi, Cortina, Cannes, Mykonos.

Emamò, il look da spiaggia diventa elegante

Focalizzata su un look da spiaggia elegante e rilassato, la collezione è frutto di una nuova direzione di design più dinamica rispetto al passato. ai bianchi e ai neri – che appartengono alla storica cartella colori del brand - si aggiungono tutte le sfumature dei colori della natura, dal nocciola dell’arido deserto, fino al verde brillante dei campi in fiore. must have di collezione saranno i caftani, da sempre capi best seller dell’offerta di Emamò.

Davanti a un pubblico selezionato di ospiti, hanno sfilato anche alcuni pezzi realizzati esclusivamente per lo show e ispirati alla tradizione e allo stile di Villa Necchi.

Quello di Milano è il primo di una serie di appuntamenti nell’agenda di emamò, che si svilupperanno nel corso dei prossimi mesi per dare sostanza al

rilancio del marchio. Tra i progetti futuri la realizzazione di una linea mare per bambina, che debutterà con la collezione primavera-estate 2023. l’offerta del brand sarà poi rafforzata attraverso capsule collection e progetti speciali mirati a mercati strategici.

Emamò è uno storico brand di costumi da bagno e di abbigliamento fuori acqua nato nella provincia di ancona e fondato alla fine degli anni novanta. dal 2021 il marchio è controllato dalla società Pml che vede come azionista di maggioranza Viola Melpignano. sotto la guida di Fabrizio Santucci, amministratore delegato, e Rina Mencarelli, responsabile dello stile, Emamò è impegnato a sviluppare collezioni che incrociano tradizione e innovazione estetica alla qualità dei migliori materiali del made in Italy, a partire dalla primavera-estate 2022, Emamò ha messo a punto una nuova strategia distributiva che mira a riportare le collezioni del marchio sulla piazza internazionale: attualmente i mercati più importanti sono Italia e Francia, ma anche Usa, paesi bassi e germania si sono dimostrati ricettivi sulle caratteristiche di qualità senza tempo del marchio.

