"Milanisti ebrei": bufera sul vicecomandante di Polizia locale di Seregno

"Milanisti ebrei": bufera sul vicecomandante di Polizia locale

"Finalmente si ritorna nella posizione naturale di dominio sugli ebrei". Queste le parole utilizzate in un post pubblicato su Facebook dal vice comandante della Polizia Locale di Seregno (Monza), Massimo Vergani, poi rimosso, dopo il derby di Coppa Italia finito tre a zero tra Inter e Milan. La vicenda e' emersa dal settimanale locale "Giornale di Seregno" cui lo stesso Vergani - tifoso interista - ha poi spiegato di aver solo utilizzato un "linguaggio da ultras" e che le sue parole non hanno "nulla a che vedere con l'antisemitismo". Il post incriminato è stato rimosso, ma ce ne sono altri sul profilo facebook del vicecomandante dei vigili dove chiama 'ebrei' i tifosi del Milan, come riferisce Ansa.

Seregno, il vicecomandante sarà sottoposto a indagine disciplinare

Vergani sara' sottoposto a indagine disciplinare interna per i diversi post pubblicati. Lo ha confermato all'Ansa il comandante del corpo Maurizio Zorzetto. "Premesso che mi ha lasciato scioccato, per me che il calcio e' sconosciuto, mi e' facile condannare certe espressioni - ha detto Zorzetto - sotto il profilo istituzionale mi allineo alla posizione di rammarico e sgomento dell'amministrazione. Sotto il profilo amministrativo abbiamo delle regole di condotta che vanno rispettate, spiacevoli situazioni come queste possono danneggiare l'immagine di persone che lavorano con abnegazione". "Poi - ha aggiunto - non posso pensare che un vice commissario non si renda conto che la sua vita privata non sia correlata con quella pubblica". "Lo sport - ha sottolineato Zorzetto - dovrebbe essere nobile e non dovrebbe mai cadere in insulti del genere che insultano la sensibilita' di tutti". "Non ho dubbi sul fatto che non sia una persona razzista, l'indagine interna - ha concluso il comandante - stabilira' il grado di responsabilita' della sua condotta e le conseguenze"

Leggi anche: