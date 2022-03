Milano, arrivano i nuovi monopattini in sharing targati Voi Technology

Voi Technology (azienda svedese che si occupa di mobilità urbana con un servizio di sharing di monopattini elettrici) ha completato mercoledì 23 marzo la distribuzione del suo nuovo modello di monopattino elettrico a Milano. Il Voiager 5 è il prodotto più sostenibile e innovativo della gamma di monopattini elettrici di Voi Technology. Questo modello è stato progettato interamente con il contributo degli utenti. Il modello V5 ha una ruota anteriore più grande e un battistrada più profondo, in modo da assorbire meglio gli eventuali urti che può creare un manto stradale non perfettamente liscio e in modo da fornire agli utenti un’esperienza di guida più fluida.

I freni sono progettati per garantire maggiore sicurezza, migliori prestazioni e una longevità più elevata. Il Voiager 5 è dotato della più recente tecnologia Internet of Things (IoT), il che significa che i conducenti saranno in grado di completare i loro viaggi nei luoghi di parcheggio designati con una precisione inferiore al metro. Questo permette un parcheggio più preciso e quindi maggiore sicurezza per gli altri utenti della strada, garantendo l'ordine urbano. Con i monopattini elettrici Voiager 5 chiunque può scansionare il codice QR con la fotocamera del proprio smartphone per informarci se il veicolo è parcheggiato in modo scorretto. Inoltre, il monopattino elettrico è dotato di un doppio cavalletto per evitare la caduta quando in sosta.

Monopattini Milano, gli aggiornamenti di Voi secondo le indicazioni degli utenti

Recita la nota di Voi: "Gli aggiornamenti del veicolo sono stati effettuati ascoltando prima di tutto i nostri utenti. Un mese fa abbiamo inviato alla stampa i risultati di un sondaggio effettuato fra i nostri utenti, in cui chiedevamo quali fossero le migliorie da effettuare al veicolo per poter garantire loro maggiore sicurezza. Avevamo già effettuato questo sondaggio un anno fa in tutta Europa".

"Le risposte degli utenti italiani hanno confermato che il Voiager 5 risponde alle loro richieste: ruote più grandi e sospensioni più sensibili, per garantire una migliore ammortizzazione in presenza di manti stradali non lisci, una pedana più larga ed infine frecce a spegnimenti automatico, per permettere agli utenti di concentrarsi sulla guida piuttosto che sul manubrio per spegnere le frecce a fine curva.” , ha commentato Magdalena Krenek, General Manager Italia in Voi Technology.

