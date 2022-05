Milano, blitz in società che lavorano per Gazprom: perquisizioni

Blitz in societa' che lavorano per Gazprom , perquisizioni

I carabinieri hanno perquisito le abitazioni di tre attiviste ecologiste del centro sociale milanese 'Lambretta' per avere imbrattato con vernici spray l'immobile di via Lorenzini in cui hanno sede la Centrex spa e la Weedoo spa, societa' che si producono della vendita e della fornitura di gas ed energia per conto della multinazionale russa Gazprom. I fatti risalgono allo scorso 4 aprile. "Il contesto in cui e' maturata l'azione delittuosa - e' scritto nel decreto di perquisizione letto dall'AGI - e' riconducibile ad un ambito di contestazione di natura politica e sociale".

