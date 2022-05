Milano Città Studi: ragazza di 24 anni precipita dal quarto piano e muore

Tragedia in zona Città Studi a Milano: una ragazza di 24 anni è morta precipitando dal quarto piano di un palazzo di via Luzzatti. La dinamica dell'incidente non e' ancora nota, l'evento e' al vaglio della polizia che e' intervenuta insieme a un'automedica, un ambulanza, e ai Vigili del Fuoco, ma i soccorritori non hanno potuto che constatare il decesso della giovane.

