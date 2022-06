Milano, Comune pronto ad assumere 261 vigli

Sono 261 gli agenti di polizia locale che il Comune di Milano è pronto ad assumere "non appena il bilancio sara' approvato" e quindi "già a luglio". L'assessore alla Sicurezza Marco Granelli, ha spiegato su Facebook che "dopo tre mesi formazione cominceranno a prestare servizio in strada, dapprima affiancati da colleghi piu' esperti, nei quartieri, vicini ai bisogni dei cittadini".

Granelli: "Assunti anche 30 nuovi ufficiali"

"Insieme agli agenti saranno assunti anche 30 nuovi ufficiali. Ma questo - ha aggiunto - è solo il primo step. Per noi la sicurezza è una cosa seria ed è per questo che abbiamo pianificato un totale di 900 assunzioni, da una parte per aumentare il contingente presente in città e dall'altra per fare fronte ai pensionamenti. L'obiettivo e' passare progressivamente dalle attuali 2.812 a 3.350 unità".

