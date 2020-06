Milano Cortina 2026, Fontana: "Olimpiadi fattore di rilancio per la Regione"

"Sembra trascorso un secolo ma e' passato solo un anno da quel felice giorno a Losanna in cui riuscimmo ad aggiudicarci le Olimpiadi 2026. Oggi sono ancor piu' felice di quella vittoria perche' il 2026 puo' sembrare una data lontana ma gli investimenti, i lavori, le infrastrutture sono adesso". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a un anno di distanza dall'aggiudicazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 "I lavori in preparazione alle Olimpiadi - prosegue Fontana - saranno sicuramente un fattore importante nel sostegno al rilancio della regione". "Avviamo! Realizziamo! Lavoriamo! La Lombardia vuole correre" conclude il governatore.

Sala: "Avanti con impegno, dedizione e fiducia"

"A un anno esatto dall'assegnazione moltissime cose sono cambiate, ma una certezza rimane: andiamo avanti, con impegno, dedizione e fiducia". Lo scrive su facebook il sindaco di Milano Giuseppe Sala. "Una grande vittoria per i milanesi e per tutto il Paese, ottenuta grazie a uno straordinario lavoro di squadra tra tutte le forze in campo", la definisce Sala.

Malagò: "Il nostro dossier ha fatto la storia"

Anche il presidente del Coni, Giovanni Malago', ai microfoni di Sky Sport ricorda quei momenti e il lungo lavoro per arrivare a quella vittoria. "C'era molta incertezza - racconta il n.1 del Coni - la Svezia era convinta di vincere, era l'ottava volta che si candidava per le Olimpiadi invernali e ha perso, nonostante sia il Paese piu' assimilabile al ghiaccio e alle neve". ". Noi abbiamo costruito un dossier strepitoso che ha fatto storia nella recente letteratura delle candidature olimpiche, abbiamo avuto il coraggio, forse l'incoscienza, di presentare una candidatura con due citta', due regioni, e' stato uno spartiacque tra prima di Milano-Cortina e tutto quello che verra' dopo"