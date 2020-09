Milano Cortina 2026, prima riunione: "Giochi innovativi e sostenibili"

Milano Cortina 2026: primo contatto con il Comitato olimpico internazionale: si è tenuto ieri in videoconferenza il primo incontro della commissione di coordinamento. Il Comitato organizzatore locale ha aggiornato i membri della Commissione sui progressi compiuti dallo scorso anno e il suo desiderio di offrire Giochi sostenibili con una forte eredità nello spirito dell'Agenda olimpica 2020.

Il presidente del Cio, Thomas Bach, ha dato il benvenuto ai membri della Commissione, presieduta da Sari Essayah, al presidente del Coni, Giovanni Malagò, e all'ad di Milano Cortina, Vincenzo Novari. La Commissione ha ascoltato i rappresentanti del Comitato organizzatore, il presidente del Comitato paralimpico italiano, Luca Pancalli, i sindaci di Milano e Cortina, Giuseppe Sala e Gianpietro Ghedina, il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, il rappresentante del Governo italiano, Valerio Toniolo, e i presidenti delle Provincie Autonome di Bolzano e Trento, Arno Kompatscher e Maurizio Fugatti.

"Sono lieto di dare il benvenuto al Presidente del Cio e alla Commissione di coordinamento di Milano Cortina 2026, presieduta da Sari Essayah - ha detto Malago' - Sono profondamente grato per le loro parole e per il continuo supporto che forniscono ai nostri sforzi. Questo e' stato il nostro primo incontro, anche se virtuale, dopo aver ottenuto di poter organizzare i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2026. Insieme allo staff guidato da Novari, in questi mesi difficili abbiamo lavorato per plasmare il Comitato Organizzatore e questi Giochi italiani attraverso un approccio innovativo e sostenibile. Siamo consapevoli delle molte importanti sfide che devono ancora venire, ma siamo pronti ad affrontarle come una squadra, con il Cio e gli stakeholder di Milano Cortina 2026, per offrire un'edizione indimenticabile dei Giochi ".

Risalgono ad inizio settimana le esternazioni di Thomas Bach sulla Riforma dello Sport del Governo che, a suo dire, potrebbero creare più di una complicazione nel percorso verso Milano Cortina 2026