Milano-Cortina, studio Luiss: con 1 mld di investimento, +3 mld sul pil

Milano-Cortina determina un aumento della domanda per il comparto sport che si ipotizza corrisponda a un valore convenzionale di un miliardo di euro, cifra che genera come effetto diretto, indiretto e indotto un impatto sull’intera economia pari a circa 3 miliardi. È quanto emerge dallo studio realizzato per il Comitato della Luiss Guido Carli su sport e imprese all’interno del quale viene illustrato un esercizio di simulazione per valutare l'impatto economico di un grande evento sportivo come le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, attraverso l'analisi degli effetti moltiplicativi attivati dall'organizzazione e dallo svolgimento dell'evento stesso.

Lo studio: "Olimpiadi 2026, incremento di risorse all'interno del comparto sport"

L'esercizio suggerisce che le Olimpiadi invernali del 2026 produrranno un incremento di risorse all'interno del comparto sport pari a 1.142 milioni di euro complessivi; i settori collegati direttamente e indirettamente al settore sportivo beneficeranno di maggiori risorse per 1.026 milioni di euro. In sintesi, un aumento di domanda di 1 miliardo di euro del comparto genera come effetto diretto, indiretto e indotto un impatto sull'intera economia pari a 2.901 milioni di euro equivalente a un fattore di attivazione moltiplicativo di circa 2.9.

