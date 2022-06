Milano, flash mob per la ciclabile sul ponte della Ghisolfa

Flash mob "Non vediamo l'ora" per 400 ciclisti attivisti che nella serata di giovedì 9 giugno si sono ritrovati in piazzale Lugano a Milano per ricordare all'Amministrazione guidata da Beppe Sala l'impegno a realizzare una pista ciclabile sul ponte della Ghisolfa. E' avvenuto un taglio del nastro da parte di due bambini con le maschere di Beppe Sala e Arianna Censi, mentre molte bici erano state disposte sull'asfalto.

I ciclisti attivisti: "La ciclabile è una scelta politica, non economica"

“Il ponte della Ghisolfa viene percepito come luogo trafficato esclusivamente dalle automobili, invece è molto utilizzato da bici, monopattini e pedoni - spiega Silvia Di Stefano, una delle cittadine che ha proposto la pista ciclabile per il bilancio partecipativo 2017-18 - per questo motivo siamo oggi qui a manifestare: realizzare la pista ciclabile è innanzitutto una scelta politica, non bisogna nascondersi dietro al problema economico. Per dimostrare al Comune l’urgenza della realizzazione della pista ciclabile lo scorso 18 maggio abbiamo fatto un monitoraggio dei passaggi di bici, monopattini e pedoni sul ponte della Ghisolfa. I dati sono molto importanti: 1.599 bici, 328 monopattini, 694 pedoni in un solo giorno. Il sindaco Sala ogni giorno dichiara che la sostenibilità è al centro del suo operato amministrativo, il suo punto di riferimento politico è un partito che ha le tematiche ambientali come primo punto della sua agenda, quindi le piste ciclabili, soprattutto nei percorsi più frequentati e pericolosi, dovrebbero essere una priorità concreta: dalle parole ora vogliamo i fatti".

"Ciclabile sulla Ghisolfa approvata nel 2017-2018"

Come riferisce Ansa, l'attivista ha aggiunto: "Nel primo mandato di Sala, nel bilancio partecipativo 2017-18, è stata approvata la proposta della pista ciclabile. Il fatto che questa ciclabile, al netto di tutti i problemi tecnici ed economici esistenti, dopo 4 anni non sia ancora stata realizzata, di fatto spezza il patto di fiducia tra cittadini e Amministrazione”. La manifestazione è promossa dal comitato AttraversaMI, composto da genitori delle scuole e ciclisti dei quartieri Cagnola e Bovisa, dalla campagna di mobilitazione civica Sai che puoi?, dalle cittadine che hanno vinto il progetto ‘Viabilità ciclo-pedonale sul ponte della Ghisolfa’ al bilancio partecipativo 2017-18, e da tanti cittadini ciclisti milanesi".