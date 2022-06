Milano, Galleria: il comune dovrà restituire 751mila euro a Versace

Quella dei negozi in Galleria, a Milano è una storia infinita. Ancora una volta la Galleria – scrive il Corriere Della Sera - è al centro di una lite giudiziaria. A chiedere il risarcimento per il mancato rinnovo del contratto è la casa di moda Gianni Versace.

Domanda accolta dal Tribunale che ha emesso decreto ingiuntivo

La domanda è stata accolta dal Tribunale che ha emesso un decreto ingiuntivo nei confronti di Palazzo Marino per 751mila e 395 euro. Il Comune ha fatto opposizione sollevando il difetto di giurisdizione da parte del Tribunale e rimandando tutto al Tar. Il Tribunale ha dato ragione alla griffe. Ma il Comune è pronto a fare opposizione. In primis perché “pare sussistere il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario”. In secondo luogo perché “in analoghe vertenze intentate il Tar per la Lombardia ha convenuto che la disposizione in parola non può essere intesa quale previsione volta a garantire il diritto al rinnovo delle concessioni affidate senza gara, ovvero il diritto, ad esso alternativo, alla corresponsione di un’indennità in caso di mancato rinnovo”. Storia infinita, appunto.

