Milano, "Il maestro ha abusato di me": la minorenne si era inventata tutto

Milano, abusi dal maestro: la minorenne si era inventata tutto

Il gip di Milano, Guido Salvini, ha disposto l'archiviazione, come richiesto dal pm Alessia Menegazzo, di un'indagine per violenza sessuale nei confronti di un maestro di scuola elementare di 54 anni, al quale si contestavano presunti abusi ai danni di una ex alunna dieci anni. Le indagini difensive condotte dall'avvocato Agostino Crosti hanno dimostrato che il racconto della vittima, oggi 19enne, in una denuncia presentata nel maggio 2019, era del tutto inventato. In particolare, la ragazza aveva parlato di tre presunte violenze subite nel maggio 2010, quando aveva 8 anni, per tre mercoledi' consecutivi durante la prima ora di lezione nel bagno femminile della scuola.

Le crepe nel racconto della ragazzina

Gli approfondimenti del difensore del maestro hanno fatto emergere, pero', delle decisive discrepanze nella ricostruzione della giovane. In particolare, si e' scoperto che era assolutamente eccezionale che i bambini potessero uscire dalla classe per andare ai bagni durante la prima ora e nel caso, erano sempre accompagnati dai commessi. Inoltre, all'epoca dei fatti denunciati, nell'edificio scolastico c'era solo un bagno comune per i maschi e le femmine e questo si trovava proprio davanti alla postazione dei bidelli. Infine in tutte le testimonianze raccolte in sede di indagini difensive, gli altri alunni e i genitori hanno descritto il maestro come persona che aveva stabilito un ottimo rapporto con i ragazzi ed era molto stimato e benvoluto per il suo impegno.

Ora la minorenne rischia una accusa di calunnia

Oltre ad archiviare l'indagine, il giudice Salvini ha disposto la trasmissione degli atti alla procura per i minorenni per valutare se la giovane abbia commesso il reato di calunnia.

