Milano, maniaco in monopattino ai domiciliari

I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 24enne egiziano, ritenuto responsabile di violenza sessuale. Le indagini hanno consentito di ricostruire come l'uomo, tra agosto 2021 e marzo 2022, in tre diverse circostanze, a bordo di un monopattino elettrico, aveva avvicinato in strada altrettante donne e, dopo aver rivolto loro degli apprezzamenti fisici, le aveva palpeggiate sui glutei per poi allontanarsi.

Leggi anche: