Milano, sciopero venerdì 20 maggio. Atm: metro garantita fino alle 18

Milano, sciopero venerdì 20 maggio: mezzi pubblici a rischio

Sciopero generale domani "contro la guerra, l'economia di guerra e il governo della guerra", proclamato dai sindacati di base. Si terranno manifestazioni in diverse citta' tra le quali anche Milano, seconbdo quanto reso noto da Usb e Cobas.



Milano, Atm: metro garantita fino alle 18:00

Atm fa sapere che le metropolitane sono garantite per tutta la giornata, ma che potrebbero esserci conseguenze sul servizio dopo le 18. Bus, tram e filobus potrebbero non essere garantiti dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18. Per quanto riguarda i treni, Fs ha fatto sapere che circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia e saranno inoltre garantiti i collegamenti regionali nelle fasce pendolari (6-9 e 18-21).

