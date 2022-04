Milano, trovate 22mila mascherine Ffp2 con il marchio Ce contraffatto

Milano, Gdf sequestra 22 mila mascherine irregolari

Ancora mascherine Ffp2 contraffatte sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Milano. I militari del Gruppo Pronto Impiego hanno messo i sigilli su 22mila dispositivi di protezione individuale, riportanti i marchi "Ce" contraffatti e privi della certificazione obbligatoria, pronti a essere venduti in un negozio, riconducibile a un cittadino cinese. L'uomo e' stato denunciato per i reati di frode nell'esercizio del commercio e per le violazioni penali previste dal Regolamento Ue in materia.

Nello stesso controllo, i finanzieri hanno sequestrato anche 241 droni privi della documentazione tecnica anch'essi recanti il marchio "Ce" illecitamente apposto. Sono ancora in corso approfondimenti investigativi finalizzati alla ricostruzione dei canali di approvvigionamento.

