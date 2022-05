Milano, via i cartelli dalle auto. Nuova procedura per la sosta

Da mercoledì 4 maggio cambiano i pass per la sosta a Milano: i contrassegni cartacei per la sosta non saranno più esposti e si semplificano le procedure per l'ottenimento del permesso.

Verifica tramite lettura della targa

Il Comune di Milano ha precisato che la verifica del permesso della sosta avverrà attraverso la lettura manuale o automatizzata della targa. I cittadini non dovranno più esporre il contrassegno cartaceo indicante l’ambito di sosta di appartenenza.

Procedura online semplificata



Se fino a prima potevano accedere solo i residenti con auto di proprietà, adesso la procedura online semplificata coinvolge anche le altre categorie. E il sistema di richiesta del pass tramite il sito del Comune viene velocizzato.

I residenti che richiedono un permesso per un veicolo di non proprietà (in leasing o in comodato d’uso) otterranno un permesso subito attivo grazie all’autocertificazione. Successivamente saranno eseguiti controlli a campione sulle domande online e ai cittadini potrebbe essere chiesto di fornire ulteriori documenti.

Cosa cambia per i non residenti



L'autocertificazione rende più rapida la procedura anche per i cittadini non residenti. A cui basterà pagare sulla piattafomra digitale PagoPa per vedere attivato il passo in maniera automatica.

La decisione arriva in vista della scadenza dei circa 30mila permessi prorogati d’ufficio a causa dell’emergenza sanitaria e che non saranno più validi dal 29 giugno 2022. Il sito sarà il canale principale da utilizzare per richiedere un pass a cui potranno accedere anche i cittadini e le cittadine provvisti di Spid o di Carta d’Identità Elettronica (CIE). Si potrà comunque rivolgersi all’InfoPoint Area B e C in piazza Duomo previo appuntamento.