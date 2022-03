Moonswatch: code chilometriche a Milano per l'orologio in edizione limitata

Moonswatch: code chilometriche a Milano per l'orologio in edizione limitata

Fine settimana di code lunghissime e scene di isteria per accapparrarsi un esemplare dei nuovi MoonSwatch, l'ultimo orologio della Swatch nato in collaborazione con Omega. Anche al centro commerciale di Arese, Milano, così come in Corso Vercelli o corso Buenos Aires o in corso Vittorio Emanuele, si sono viste le stesse situazioni cui si è assistito nel resto d'Italia e d'Europa. Si tratta di pezzi limitati del valore di 260 euro. Il nuovo orologio fa parte della collezione Bioceramic MoonSwatch Collection ed è un remake dello Speedmaster Professional di Omega, il modello utilizzato ufficialmente dagli astronauti della Nasa che, nel 1969, atterrarono per la prima volta sulla Luna.

Leggi anche: