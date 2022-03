Nuovo week end di violenze a Milano: due accoltellati e un'aggressione

Due accoltellati in zona Città Studi

Ancora violenza a Milano. Questa volta ad essere colpiti sono stati due ventenni in zona Città Studi, davanti al Politecnico di Milano, nella notte tra sabato e domenica. Non è ancora chiara la dinamica, ma uno dei due è finito in ospedale in codice rosso dopo una colluttazione avvenuta alle 2 di notte. Entrambi i ragazzi sono stati presi a calci, mentre uno dei due è stato colpito da fendenti di coltello.

Legnano, mascella fratturata

A Legnano, invece, nella zona del quartiere San Martino un giovane è finito in ospedale con la mascella fratturata. Il diciannovenne è stato colpito con un pugno violentissimo che gli ha causato la frattura dell'osso e una emorragia. Non è chiaro se si sia trattato di una rissa oppure di un litigio tra due persone.

Il Viminale: picco di violenze di babygang

Intanto, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, negli ultimi anni c'è stato un picco a Milano e provincia di assalti di babygang. "L’allarme per le baby gang e la malamovida a Milano è arrivato, con le sue polemiche, perfino al Parlamento. È oggetto costante di campagna elettorale, terreno di scontro della politica. I numeri non parlano di un vertiginoso aumento dei reati commessi da minori, ma la crescita c’è. Il picco, secondo la procura dei Minori, s’è registrato nel 2019. Le ultime rilevazioni del Viminale parlano di un certo aumento degli indicatori di arresti e denunce di minori con Milano che segna 1.442 giovanissimi indagati tra gennaio e agosto 2021 al primo posto della classifica. Roma è seconda con 1.214. Ma il dato, influenzato dalla popolazione residente è poco significativo in rapporto alle altre città. Diverso è quello sulla provenienza di indagati e arrestati: in Lombardia uno su due è straniero. I numeri anche se in crescita del 3% dopo il lockdown non sono quelli di un’emergenza. O quantomeno l’incremento non è così alto da andare fuori controllo", scrive Cesare Giuzzi.

