Regione vuole il Parco Agricolo Sud Milano: è scontro con Città Metropolitana

Parco Agricolo Sud Milano, è scontro sulla gestione

Scoppia una diatriba sulla governance del Parco Agricolo Sud di Milano, contesa tra la Città Metropolitana e Regione. Regione Lombardia ha infatti espresso la volontà di accentrare la gestione del Parco Agricolo Sud Milano, attualmente in capo alla Città Metropolitana. La contesa ha anche contorni politici dal momento che la proposta di progetto di legge è firmato dei capigruppo di maggioranza di centrodestra in Consiglio regionale, mentre Città Metropolitana è governata dal centrosinistra. Che sarà dell'importante bacino verde alle porte di Milano?

Fra i primi a prendere posizione il consigliere comunale dem Angelo Turco che scrive sui social: "Il Consiglio Regionale della Lombardia vorrebbe sottrarre alla Città Metropolitana la gestione del Parco Agricolo Sud Milano. Il Parco, con i suoi 47.000 ettari, la sua bellezza paesaggistica, la sua storia e la sua vocazione agricola è un unicum, tanto da essere stato posto sotto tutela per impedire uno sviluppo dissennato di infrastrutture fisse, proteggendo territori, paesaggi, cultura locale e colture tipiche."

"La riforma prospettata - prosegue Turco - toglierebbe al direttivo del Parco qualsiasi autonomia, subordinandone la gestione alla Regione. Un esproprio decisionale ai danni dei 60 Comuni aderenti, il cui peso diventerebbe irrilevante, senza alcuna condivisione con Città Metropolitana, con gli agricoltori e con le associazioni ambientaliste. Per questo, con i colleghi Rosario Pantaleo, Elena Buscemi, Beatrice Uguccioni e molti altri abbiamo depositato un ODG in Consiglio Comunale con il quale chiediamo al nostro sindaco di attivarsi e fare tutto il possibile per fermare questa scelta e salvare l’autonomia del Parco Sud. Regione faccia un passo indietro, per il bene di un pezzo straordinario del nostro territorio", conclude Turco.

Nel frattempo è partita una raccolta firme con la quale si chiede di ritirare la proposta di progetto di legge e di rafforzare la gestione della Parco Agricolo Sud da parte della Città Metropolitana di Milano dotandola di una maggiore autonomia finanziaria. La petizione online ha già superato le 800 adesioni.

Leggi anche: