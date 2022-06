Pazienti molestate dal ginecologo, Moratti: "Pronti a farci parte civile"

Pazienti molestate dal ginecologo, Moratti: "Regione pronta a essere parte civile"

Pazienti molestate dal medico ginecologo in servizio in una struttura pubblica di Milano, l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti commenta: "Se il quadro che emergerà dall'inchiesta confermasse la gravità delle accuse, con le donne molestate durante una visita medica, chiederò alla Regione Lombardia di costituirsi parte civile". "Nei pronto soccorso lombardi sono stati istituiti percorsi di accoglienza dedicati esclusivamente alle donne vittime di violenza in stretto contatto con gli organi di polizia e con le istituzioni giudiziarie per le denunce", ricorda Moratti.

