Perde la vita in un incidente stradale, si sarebbe sposata tra 40 giorni

Barbara De Donatis, 29enne di Vestone, in provincia di Bersa, avrebbe dovuto sposarsi tra quaranta giorni. Ma l'incidente, avvenuto domenica pomeriggio a Molveno, in Trentino, l'ha sbalzata dalla moto guidata dal fidanzato Andrea Rizzi e le ha tolto la vita.

Incidente avvenuto domenica scorsa sulla Strada statale 421

La strage è avvenuta poco dopo le 15 lungo la Strada statale 421, in direzione San Lorenzo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Riva del Garda, cui sono stati affidati i rilievi, la moto avrebbe perso aderenza in curva, a velocità contenuta, probabilmente a causa dell'asfalto viscido provocato dal temporale.

Solo graffi per il fidanzato, Barbara precipata di fianco ai sentieri del lago di Molveno

Il fidanzato, prossimo marito, ha riportato solo qualche graffio mentre la povera Barbara è finita oltre la carreggiata passando sotto il guard rail. E precipitata nel vuoto per diversi metri dopo vari salti di roccia per poi finire, esanime, di fianco ai sentieri del lago di Molveno. Lì sono accorsi un'ambulanza della Croce Bianca, i Vigili del Fuoco, l'elisoccorso dei pompieri di Trento, che ha trasportato un medico rianimatore: per tutti i soccorsi non è stato facile raggiungere il luogo dove la donna ha perso la vita. Vani i tentativi di rianimarla.

Leggi anche: