Pirelli, apre a Bari il nuovo "Digital Solutions Center"

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Il progetto è stato presentato venerdì e prevede 50 assunzioni al

Pirelli apre un centro per lo sviluppo di software a Bari e così facendo investe sulla Puglia e sulle competenze digitali dei suoi giovani. Il progetto prevede 50 nuove assunzioni entro il 2025 tra neolaureati e manager specializzati nello sviluppo di software, in particolare in computer science, software engineering, data science, intelligenza artificiale, machine learning e smart manufacturing, che andranno poi ad aggiungersi alle circa 160 persone che oggi lavorano nel team Digital Pirelli in Italia.



Il “Digital Solutions Center” di Pirelli è stato presentato venerdì a Bari nel corso di una conferenza stampa, alla quale erano presenti il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato di Pirelli, Marco Tronchetti Provera e l’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci. Il progetto prevede un investimento pari a 9 milioni di euro tra il 2022 e giugno 2024 e consentirà a Pirelli di rafforzare le attività di sviluppo di software, altamente strategiche nell’ambito della Digital Transformation.



Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato di Pirelli, ha commentato: “Siamo orgogliosi di presentare la nuova sede di Pirelli a Bari, nel cuore del Sud, in un luogo così fertile di conoscenza digitale e di giovani talenti con voglia di imparare, crescere e fare. Ringrazio la Regione Puglia per il sostegno, certo che questo nuovo centro consentirà all’azienda, così come al territorio, di portare valore in termini economici, culturali e sociali”.