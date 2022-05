Scudetto del Milan, ecco perché non è stato allestito il maxi-schermo

Milan, niente maxi-schermo per i tifosi: ecco perché

Il Milan non ci sta. Nella giornata in cui la squadra neo-campione d’Italia arriva in sede per continuare la grande festa in città con il pullman scoperto, dalla società emerge la voglia di fare chiarezza una volta per tutte sul caso maxi-schermo. In molti, infatti, si sono chiesti perché non sia stato allestito uno spazio che permettesse ai tifosi di vedere la partita. Secondo la società, da quando si è capito che il Milan aveva ottime – per non dire granitiche – possibilità di aggiudicarsi lo scudetto, è stata la stessa squadra a dialogare con le autorità. Partendo da un assunto: che lo schermo era già pronto, nel senso che sarebbe stata la società stessa a sobbarcarsi le spese necessarie.

Il rimpallo tra Sala, Fontana e la prefettura

A questo punto bisognava trovare il luogo adatto per installare lo schermo. E qui la questione si complica: perché, ribadiscono dalla società, nessuno ha mai risposto, asserendo che fosse il Milan a dover fare una richiesta formale. A quel punto si è chiesta la disponibilità per Piazza del Duomo: negata dal sindaco perché ancora presenti gli allestimenti del concerto di Radio Italia del giorno prima. Allora la zona prospicente Casa Milan, nell’area di Portello? Altolà dalla prefettura. La cosa dunque si fa complessa: quali altre zone sarebbero state indicate? Nessuno ha saputo dirlo.

Via libera da Dazn

E pensare che perfino Dazn, l’Ott che detiene i diritti di ritrasmissione di tutta la Serie A, si era detto disponibile a mandare in onda la partita sui maxi-schermi. A patto, ovviamente, che ci fosse il via libera da parte delle autorità competenti. Che hanno però taciuto. Ulteriore prova del fatto che la responsabilità non va eventualmente addebitata alla società? I tifosi, delusi dall’impossibilità di vedere in piazza la partita, non si sono scagliati contro il Milan, ma contro le istituzioni. Insomma, secondo la squadra campione d’Italia non è il caso di cercare responsabilità. Ma, se proprio bisogna compiere questo esercizio, allora non è dalle parti di Via Aldo Rossi che si dovrebbero trovare.

