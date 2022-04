Posti occupati sul treno Genova-Milano: 27 disabili costretti a scendere

Posti occupati, 27 disabili costretti a scendere dal treno

Nel giorno di Pasquetta, ventisette ragazzi disabili costretti a scendere dal treno dopo che, con i loro accompagnatori, non si sono potuti sedere nei posti a loro riservati nella carrozza di testa in partenza da Genova a Milano perché già occupati da altri passeggeri. Lo riporta LaPresse. Secondo quanto riferito da Trenitalia, il primo problema si è verificato a Savona dove è stato necessario sostituire il convoglio diretto a Milano perché oggetto di atti vandalici. L’azienda ha predisposto bus sostitutivi e un nuovo treno, con i posti riservati per il gruppo di persone con disabilità.

Arrivato alla stazione di Principe, nonostante cartellini affissi, i posti tenuti liberi fino a Genova in testa treno, nonostante la presenza di personale di Trenitalia e agenti della Polfer, i giovani disabili non sono stati fatti sedere da altri viaggiatori, saliti anch’essi nel capoluogo. I giovani con disabilità sono stati quindi costretti a scendere con l’aiuto dei loro accompagnatori e hanno dovuto raggiungere Milano a bordo di un bus dedicato messo a disposizione da Trenitalia con loro personale dedicato in assistenza.

