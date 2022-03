Procura di Milano, il pm Paolo Storari assolto a Brescia

Il pm di Milano Paolo Storari e' stato assolto per il caso della diffusione dei verbali secretati resi dall'avvocato siciliano Piero Amara sulla presunta esistenza della Loggia Ungheria. Lo ha deciso il gup di Brescia Federica Brugnara.

Storari assolto: "Riconosciuta la buona fede"

"E' stata una battaglia veramente difficile e l'assoluzione e' la decisione piu' corretta. La buona fede era stata riconosciuta dalla stessa procura della Repubblica". Lo ha detto l'avvocato Paolo Della Sala commentando l'assoluzione decisa dal giudice di Brescia nei confronti del pm di Milano Paolo Storari imputato per rivelazione di segreto di ufficio per il caso della diffusione dei verbali secretati resi dall'avvocato siciliano Piero Amara sulla presunta esistenza della Loggia Ungheria. "Spero che questa decisione - ha aggiunto il legale - ponga fine a questo calvario a cui Storari e' stato sottoposto per aver fatto il proprio dovere dal suo punto di vista e dalla ragionevole prospettiva che aveva"

Storari assolto: l'uscita dall'aula commosso

Storari è uscito dall'aula del tribunale di Brescia visibilmente commosso. Il magistrato ha preferito non rilasciare dichiarazioni ai cronisti presenti.

Storari, il legale: "Fine di un calvario? Qualcosa di più"

"Fine di un calvario? E' qualcosa di piu'. Qui c'e' stata una assoluzione piena, nemmeno con un richiamo alla contraddittorieta' della prova. E' stato utilizzato il primo comma dell'articolo 530, il che vuol dire che sostanzialmente e priva di dubbi interpretativi la soluzione giuridica sottostante". Cosi' l'avvocato Paolo Della Sala fuori dal tribunale di Brescia dopo l'assoluzione disposta dal gup di Brescia nei confronti del suo assistito Paolo Storari.

Assoluzione Storari, i legali: "Siamo sempre stati molto fiduciosi"

Interpellato dai cronisti se si aspettassero una decisione a loro favorevole, il legale ha risposto: "Gli argomenti tecnici per poter arrivare a questa assoluzione erano solidissimi, noi siamo sempre stati molto fiduciosi. Del resto anche il Csm aveva preso una decisione con la quale aveva rigettato la richiesta di un provvedimento disciplinare di tipo cautelare. Quindi - ha continuato - la fondatezza della ragionevolezza della tesi ce l'avevamo dentro. Questa e' una delle ragioni per cui avevamo ritenuto di scegliere il giudizio abbreviato, perche' pensavamo che quanto si dovesse dire fosse puramente in diritto, posto che gli elementi di fatto erano assolutamente evidenti, chiari e fin dall inizio rappresentati con assoluta nettezza dal dottor Storari".

