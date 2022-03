Rolling Stones, a Milano il grande ritorno: corsa ai biglietti



Corsa ai biglietti per il concerto dei Rolling Stones, che tornano in Italia il 21 giugno, a San Siro. La band lo ha annunciato con un video diffuso sui propri canali social nel quale vengono svelate le date del tour europeo estivo, denominato ‘Sixty’, in omaggio ai 60 anni del gruppo di Jagger e Richards.

Rolling Stones, a Milano il grande ritorno: tutto il tour



La serie di concerti prenderà il via l’1 giugno 2022 dallo Stadio Wanda Metropolitano di Madrid, per poi proseguire a Monaco di Baviera, Liverpool, Amsterdam, Berna, Londra (con due show), Bruxelles, Vienna, Lione, Parigi, Gelsenkirchen e infine Stoccolma. A Milano toccherà il 21 giugno.

Rolling Stones, ecco come fare per avere i biglietti

Corsa ai biglietti per l'unica data italiana del 21 giugno 2022 allo Stadio San Siro. I biglietti saranno disponibili in prevendita esclusiva dalle ore 12 di mercoledi' 16 marzo alle ore 23.59 di giovedi' 17 marzo per gli iscritti a My Live Nation e alla newsletter D'Alessandro e Galli. La vendita generale dei biglietti partira' invece dalle ore 10 di venerdi' 18 marzo su, www.ticketone.it/, www.ticketmaster.it/, www.vivaticket.com/ e in tutti i punti vendita autorizzati.

