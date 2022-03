Salone del Mobile da record. Ma i big Natuzzi e Rimadesio non ci saranno

Salone del Mobile, un successo ma resta la conflittualità interna

Il Salone del Mobile sarà un successo, e su questo non ci piove. Maria Porro, presidente, è ovviamente contenta. Vien da chiedersi se - in assenza dell'edizione dello scorso anno, difficilissima - ci sarebbe stato il successo di questo. E' infatti nella storia, e non smentibile, il fatto che 12 mesi fa solo una forte mobilitazione istituzionale e uno sdegno diffuso rispetto all'ipotesi di accantonare il Salone della ripresa, l'abbia di fatto scongiurata. Un anno dopo le cose sono assai differenti, anche se in FederlegnoArredo, l'associazione confindustriale che tramite la controllata FLA Eventi organizza il Salone, continua una forte conflittualità interna che, come può riferire Affaritaliani.it Milano, in parte scarica anche sul Salone.

"Questioni personali", le definiscono alcuni. Per altri, invece, sono critiche alla gestione. Sia quel che sia, pare proprio che due marchi importanti del design italiano, ovvero Natuzzi e Rimadesio, non ci saranno alla prossima esposizione. Le ragioni? Sono tutte da indagare, e probabilmente le motivazioni vanno oltre il Salone. Alcune settimane fa, intanto, come scritto da Affaritaliani.it Milano, Sebastiano Cerullo, per anni potentissimo direttore generale di FLA, è stato accompagnato alla porta, non senza scossoni a livello dirigenziale. Fin qui, le indiscrezioni. Poi rimangono i fatti: tutti i padiglioni saranno occupati, e il quartiere fieristico esploderà di espositori. Dunque, come diceva Chiambretti, sarà sicuramente un successo. Almeno a guardare il numeri, che in questa fase storica sono l'unica cosa che conta.

