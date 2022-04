San Siro: Sala, Albertini dice sciocchezze, non sono ostaggio di nessuno

La risposta di Sala ad Albertini non si è fatta attendere. Sulla vicenda dello stadio di San Siro, secondo l'ex sindaco di Milano il primo cittadino sarebbe ostaggio dei Verdi. "E' una sciocchezza quello che dice Albertini, non sono ostaggio di nessuno. Albertini si è sempre vantato di essere un sindaco indipendente e io non ho mai osato esprimermi in questo modo nei suoi confronti: lui ogni tanto nei miei confronti invece usa questa aggressivita' che non capisco. Io ho la mia dignita' e non sono mai stato ostaggio di nessuno in vita mia e non lo saro' adesso. Albertini si faccia un esame di coscienza prima parlare".

Milano:Sala,manca fiducia con Governo, non si arriva a punto

La "mancanza di fiducia" nei confronti del governo "nasce dal fatto che sono quattro mesi che ho interlocuzioni, sono stato due volte a colloquio con il ministro dell'Economia, Daniele Franco, siamo in continua relazione, ma non si arriva a un punto, ha poi aggiunto Sala: "Io non voglio toccare i servizi e ovviamente ribadisco che non agiremo per nulla sulle tasse e sui costi. Escludo radicalmente che faremo aumenti, vedremo che soluzione trovare".

Leggi anche: