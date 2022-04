Unipol Gruppo, con UnipolMove entra nel mercato del telepedaggio

Unipol Gruppo, al via nuovo device che consente il pagamento del pedaggio autostradale e di servizi legati alla mobilità

Unipol Gruppo, leader in Italia nel business Auto, entra nel mercato del telepedaggio con UnipolMove, il device realizzato da UnipolTech, la società del Gruppo che progetta ed eroga servizi telematici, che consente il pagamento del pedaggio autostradale e di una serie di ulteriori servizi legati alla mobilità: multe, bollo, parcheggi, ZTL e rifornimento di carburante. Grazie a UnipolMove il Gruppo debutta in un mercato, quello dei sevizi di pagamento elettronico dei pedaggi, prima in regime di monopolio e ora finalmente oggetto di liberalizzazione. Conferma la propria leadership nell’ecosistema mobility arricchendo un’offerta già in grado di garantire la copertura dei bisogni del consumatore lungo tutto il ciclo di vita dell’auto e proponendosi sempre più come un vero e proprio partner di mobilità a 360 gradi, grazie ai servizi forniti da UnipolService, con le sue 4.000 carrozzerie, UnipolGlass con i suoi 200 centri cristalli, UnipolAssistance, con i suoi 300 operatori per l’assistenza 24/7 e UnipolTech, leader nel campo della telematica con oltre 4 milioni di scatole nere installate.

Il Gruppo inoltre ha ampliato la propria proposta rivolta al segmento Auto con l’ingresso nel mercato del Noleggio a Lungo Termine, grazie all’acquisizione di UnipolRental, che gestisce oltre 65 mila veicoli, e di una piattaforma online, Tenutabene.it, per la transazione di autovetture usate a favore dell’economia circolare.

“Siamo il primo operatore ad aver ottenuto la certificazione con la nuova normativa europea di Servizio di telepedaggio europeo. Così, forti dei nostri 10 milioni di clienti assicurativi auto a cui poter proporre il prodotto, siamo entrati in un mercato dove fino a ieri non c’erano alternative” ha dichiarato Giacomo Lovati, Chief Beyond Insurance Officer di UnipolSai. “Con questo servizio aggiungiamo un ulteriore tassello al piano di sviluppo della mobilità, partito ormai parecchi anni fa, e che ci vede in grado di estendere la nostra offerta di mobilità intorno ai bisogni del nostro cliente sempre partendo dal nostro prodotto core ossia la polizza assicurativa.