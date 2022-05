Soldi e villa grazie al "bosco della droga", sequestri al boss dei pusher

La Guardia di finanza di Lodi ha sequestrato beni immobili del valore di 450mila euro nei confronti di un uomo ritenuto membro di un gruppo criminale attivo nella vendita di droga nell'area boschiva adiacente la stazione ferroviaria di Milano Rogoredo, conosciuto come "il bosco della droga".

Confiscata una villa e un'autorimessa nel lodigiano

Le indagini hanno evidenziato come la ricchezza dell'uomo aumentasse in parallelo all'attività di spaccio. La Sezione autonoma Misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l'applicazione della misura di prevenzione antimafia del sequestro propedeutico alla confisca di una villa e di una autorimessa nel Lodigiano. Il sequestro segue un analogo provvedimento eseguito alcune settimane fa su un altro uomo ritenuto parte dello stesso gruppo su beni immobili per 250mila euro.

