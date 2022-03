Strappo nei Verdi di Milano. Monguzzi: "Scelte demenziali"

Parole durissime. "La Grandi è un problema per i verdi, non mio". In una chat con gli iscritti dei Verdi di Milano Carlo Monguzzi rinfocola duramente la polemica contro l'assessore all'Ambiente del Comune. Una polemica che è in atto da tempo, da quando cioè a Monguzzi è stata preferita Elena Grandi, figura da sempre di grande rilievo nei Verdi, capace di equilibrio ma anche di radicalità sulle scelte.

Monguzzi (Verdi) in chat: "Per me la misura è colma"

Tuttavia Carlo Monguzzi evidentemente non l'ha mandata giù. E allora i toni - secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano - sono roventi: "Ragazzi per me la misura è colma - scrive in un messaggio - Continuerò a contrastare da verde le scelte demenziali di questo assessorato, brick, calcestre sotto gli alberi, lame d'aria e porte aperte dei negozi, le deroghe ad area b e c, il piano aria clima..." E ancora: "Nel frattempo vi saluto perché ne ho proprio piene le palle, penso che la grandi sia un problema per i verdi, non mio. Sono entrato nei verdi perché dovevamo combattere l'emergenza ecologica, e mi trovo queste cose".

A questo punto, con lo strappo di Monguzzi, bisogna capire che cosa farà, e se deciderà di andare ufficialmente all'opposizione - andando così a chiarire una volta per tutte la sua posizione rispetto alla linea dell'amministrazione - oppure troverà una conciliazione rispetto alle posizioni in primis del sindaco Beppe Sala.

