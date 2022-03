Uccide i figli e si suicida. La moglie: orrore per punire me

Terribile tragedia a Mesenzana, Varese: un uomo di 44 anni ha ucciso i suoi 2 figli di 13 e 7 anni nella sua abitazione e poi si e' tolto la vita. A quanto emerso, era in fase di separazione dalla moglie. Secondo la moglie questo gesto sarebbe frutto della non accettazione dell'uomo della scelta di separarsi.

Andrea Rossin "soffriva da tempo di problemi psichiatrici" e "non accettava la separazione dalla moglie, che tormentava". Lo scrive in una nota la procuratrice della Repubblica di Varese, Daniela Borgonovo, in merito al duplice omicidio. "Per questa vicenda non risultano precedenti giudiziari e di polizia", precisa il magistrato. "E' una triste occasione per confermare che ogni violenza va denunciata per tempo e con fiducia", chiosa Borgonovo nella nota.

Padre uccide i due figli a Varese, madre colta da malore

La mamma delle due piccole vittime, dopo la terriubile scopert, è stata trasportata in pronto soccorso a Cittiglio perche' colta da malore e verra' ascoltata dagli inquirenti per poter ricostruire le ultime ore di vita dei figli e comprendere se ci fossero eventuali tensioni pregresse tra lei e l'ex marito. Entrambe i figli della donna frequentavano la stessa scuola, a poche centinaia di metri dall'abitazione dove hanno trovato la morte.

Chi è Andrea Rossin, l'uomo che ha accoltellato i suoi figli e poi si è tolto la vita

Rossin era incensurato e non aveva mai avuto problemi con la legge. L'uomo dopo aver lavorato come frontaliere in Svizzera, ultimamente faceva come operaio dei lavoretti saltuari. Secondo quanto emerso dal sopralluogo dei Carabinieri della compagnia di Luino e del nucleo investigativo di Varese, Rossin ha utilizzato un coltellaccio da cucina per ammazzare la Giada, bambina di 13 anni e il fratellino Alessio di 7. E con la stessa lama si sarebbe ucciso con un fendente al petto. Al momento in casa gli investigatori, diretti dalla procura di Varese, non hanno trovato biglietti o messaggi lasciati da Rossin per spiegare i motivi del gesto.

Leggi anche: