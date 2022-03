FdI, La Russa: "Giusto mandare armi ai patrioti ucraini". Sei d'accordo? Vota

Armi all'Ucraina, La Russa: "Per fortuna oggi l'Occidente non commette gli errori con l'Ungheria nel 1956 e con la Cecoslovacchia nel 1968"



"Abbiamo già approvato la relazione che ha fatto il presidente Draghi in Parlamento che comprende l'aiuto all'Ucraina sotto tutte le forme, anche inviando armi per difendersi dall'aggressione russa". Il senatore Ignazio La Russa, co-fondatore di Fratelli d'Italia, risponde così alla domanda di Affaritaliani.it se il partito guidato da Giorgia Meloni sia pronto a schierarsi a favore di nuovi armamenti da mandare a Kiev.



"Le armi per difendersi sono indispensabili, la solidarietà non può essere solo a parole. I fatti sono le armi per difendersi dai russi, altrimenti significa che diano agli ucraini solo pacche sulle spalle e non cambia nulla. Ogni giorno che l'Ucraina si difende e un giorno che avvicina la pace. La Russia ha una forza militare maggiore ed è quindi giusto aiutare anche con armamenti gli eroici e patrioti ucraini. Quello che l'Occidente non fece nel 1956 con i carri armati in Ungheria e nel 1968 con l'invasione in Cecoslovacchia e a Praga, per fermare la Russia comunista. Per fortuna lo sta facendo oggi. Non solo a parole, ma anche in modo concreto".



Alla domanda se non tema in questo modo un'escalation militare, l'ex ministro della Difesa risponde: "Probabilmente la resistenza dei patrioti ucraini sta facendo capire a Putin e alla Russia che i suoi progetti non possono andare avanti. L'escalation militare non è un'opzione che prendo in considerazione. Prendo invece in considerazione danni economici anche per l'Italia che dobbiamo cercare di limitare".



E infine la posizione della Lega, con Matteo Salvini che ha dichiarato di non riuscire ad applaudire quando si parla di inviare armi. "Parlo di noi e non di altri partiti, ma non mi pare che la Lega si stia comportando male. Sta facendo la sua parte pur con le sue specificità. Non ho critiche da muovere alla Lega", conclude La Russa.

Leggi anche: